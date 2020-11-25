На Киевщине 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних (фото)

В Киевской области 56-летнего мужчину подозревают в развращении несовершеннолетних. Ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы ГУ Нацполиции в Киевской области.

Установлено, что 56-летний мужчина, который зарегистрирован в городе Вишневое, развращал несовершеннолетних девушек в автомобиле. В частности, 15-летнюю киевлянку, которую он привез из Обуховского района, где в салоне авто совершил в отношении нее развратные действия.

Также установлено, что мужчина на протяжении нескольких лет совершал развратные действия в отношении 17-летней девушки и других неустановленных молодых девушек на территории Киева и Обуховского района.

Так, по месту работы и в столичной квартире, которую он снимал совместно с сожительницей, работники полиции провели три санкционированных обыска, где обнаружили и изъяли в качестве вещественных доказательств ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны, банковские карты, документы, которые в дальнейшем будут направлены на экспертизу.

Также изъяты автомобиль его гражданской жены, в котором мужчина совершал развратные действия с несовершеннолетними девушками.

По факту развращения несовершеннолетних открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 156 Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнику сообщено о подозрении и ему грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Меру пресечения для него изберет суд.

В апреле KV сообщала, что столичные следователи полиции установили причастность мужчины к совершению более 40 преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Фото: областная полиция