В Грузии всех захваченных в банке заложников освободили, террорист скрылся с деньгами

Злоумышленник освободил заложников из филиала "Банка Грузии" в городе Зугдиди и покинул здание банка на полицейской машине.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Грузии.

По данным МВД , освобождены все заложники. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

"Как известно, было совершено вооруженное нападение на отделение одного из банков, расположенное на проспекте Звиад Гамсахурдия в Зугдиди, во время которого преступник взял в заложники 43 гражданина. Усилиями полиции, в результате сложных и длительных переговоров, большинство из них постепенно были освобождены в течение дня. Их заменил директор департамента полиции Автандил Галдава", - говорится в сообщении.

Правоохранители осуществляют усиленные оперативно-разыскные мероприятия с целью ареста виновного.

По информации грузинских СМИ , злоумышленник получил от правоохранительных органов определенную сумму, после чего освободил всех заложников. На обнародованных кадрах видно, как вооруженный автоматом человек в военной форме и в балаклаве, вероятно, с гранатой в руке, выходит из здания банка, прикрываясь тремя заложниками в наручниках.

Напомним, вчера в Грузии вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка. Сообщалось, что в заложниках находились 19 человек, среди которых сотрудники и клиенты "Банка Грузии".

Мужчина требовал 500 тысяч долларов наличными, а также чтобы правоохранители покинули центр города и дали ему возможность беспрепятственно уйти.

В Киеве в августе этого года мужчина захватил в заложники сотрудницу банка. Он заявил, что у него есть взрывчатка, и угрожал взорвать ее.