На Киевщине работница районного суда подрабатывала наркодилером

На Киевщине работница районного суда подрабатывала наркодилером

Правоохранители установили, что сотрудница районного суда на Киевщине продала одному из подсудимых наркотики. Прокуратура уже сообщила о подозрении незадачливой наркодилерше.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы прокуратуры Киевской области.

Сообщается, что было установлено, что в августе текущего года предприимчивая женщина приобрела почти 13 грамм каннабиса. В дальнейшем сотрудница районного суда, имея доступ к месту содержания обвиняемых, продала наркотик одному из подсудимых путем прямой передачи из рук в руки.

Под процессуальным руководством Белоцерковской местной прокуратуры женщине сообщили о подозрении по факту приобретения, хранения и незаконного сбыта особо опасного наркотического средства (ч.2 ст.307 УК Украины).

Напомним, сотрудники Киевской местной прокуратуры № 10 сообщили о подозрении жителю Киевщины. 32-летний мужчину задержали при попытке переправить наркотики в Лукьяновское СИЗО по ул. Дегтяревой,13 с помощью квадрокоптера. 

Фото: tobolinfo.kz


Игорь Бровко, КиевВласть

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