В многоэтажке Днепровского района столицы сорвался лифт с бригадой скорой, ребенком и пенсионеркой

В многоэтажке Днепровского района столицы сорвался лифт с бригадой скорой, ребенком и пенсионеркой

Вчера, 14 октября, в многоэтажке Днепровского района столицы сорвался лифт с бригадой экстренной медицинской помощи, 10-летней девочкой и пенсионеркой. К счастью, сработала система аварийного торможения и лифт остановился на 2 этаже.

Об это KV стало известно из сообщения на странице в соцсети Facebook Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф города Киева.

“Чуть не закончился трагедией для одной из наших бригад ЭМП вызов в Днепровском районе. Поздно вечером жительница улицы Литинской вызвала скорую сообщением: женщина потеряла сознание, хрипит, пена изо рта”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что медиков встретила мать больной и 10-летняя дочь. Бригада и бабушка с ребенком сели в лифт и стали подниматься на 8-й этаж. 

“Вдруг лифт, добравшись 5-го этажа, начал стремительно падать вниз. К счастью, на 2-м этаже сработала система аварийного торможения и лифт остановился”, – сказано в сообщении.

Отмечается. что пока спасатели извлекали медиков из лифта, на вызов приехала другая бригада, которая предоставила необходимую экстренную помощь больной. 

Напомним, в апреле с. г. коммунальщики Дарницкого, Деснянского и Днепровского районов Киева заказали ремонт лифтов в 51 жилом доме. Проведение работ традиционно доверили столичным ООО “Элевейтор сервис” и ООО “Мастерлифт”. Все ремонты должны завершить на протяжении текущего года. 

Отметим, КП “Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Днепровского района Киева”(*) возглавляет Сергей Прогонюк. 

Днепровскую РГА с 18 мая 2020 года возглавляет Игорь Щербак. 

* КП "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Дніпровського району Києва" (Код ЄДРПОУ: 39606435)

Фото: открытые источники


Оксана Олейникова, КиевВласть

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