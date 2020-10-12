Количество пневмоний с июля увеличилось в пять раз, - Степанов

В Украине по сравнению с июлем количество больных пневмонией выросло в пять раз. За прошедшую неделю диагностировано 22 400 случаев пневмонии против 4 234 в июле.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"У нас увеличилось количество больных пневмонией. На прошлой неделе заболели 22 400 человек. Для понимания, например, за неделю с 13 по 19 июля у нас всего было пневмоний 4 234", - сказал глава Минздрава.

Еще в апреле Минздрав решил тестировать на ковид всех больных с вирусными пневмониями.

Напомним, в Украине за минувшие сутки 4 420 человек заразились коронавирусом. Больше всего - в Харьковской (741) и Сумской (418) областях. 244 случая зафиксировали в Полтавской, 219 - в Хмельницкой, 213 - в Киевской, 203 - в Ровенской, 200 - в Львовской.

11 октября в Украине зафиксирована четвертая детская смерть от ковида. Умер 17-летний парень.