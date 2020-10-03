Курсант, выживший в катастрофе Ан-26: «До последнего момента паники на борту не было"

По словам Вячеслава Золочевского, самолет перед взлетом был полностью исправен.

Курсант, выживший в катастрофе Ан-26: «До последнего момента паники на борту не было

Курсант Вячеслав Золочевский, выживший в катастрофе самолета АН-26 25 сентября, рассказал, что до последнего момента паники на борту не было. Об этом он сообщил в эксклюзивном комментарии LB.ua.

На вопрос о том, когда он понял, что на борту возникла какая-то проблема, он ответил: "Не могу такого вспомнить. Был обычный полет. Не было паники".

Золочевский добавил, что о падении давления по ИКМ (измеритель крутящего момента) левого двигателя в 20:38 он вообще не знал.

Курсант также отметил, что после каждого приземления и перед каждым взлетом самолет осматривали. "Когда мы сели на борт, самолет был полностью исправен", - сказал он.

Напомним, военный самолет Ан-26, выполнявший учебный полет, упал в 1,5 километрах от аэродрома в Чугуеве, в результате авиакатастрофы погибли 26 человек, одному курсанту удалось выжить.

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