В ТРЦ на столичной Оболони произошла стрельба, есть раненый

В Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Предварительно установлено, что в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предположительно травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставили в больничное учреждение.

Злоумышленники с места происшествия скрылись.

Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.