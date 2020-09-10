В ТРЦ на столичной Оболони произошла стрельба, есть раненый
25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставили в больницу.
В Киеве в одном из торгово-развлекательных центров на проспекте Оболонском произошла стрельба, в результате которой мужчина получил огнестрельное ранение.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Предварительно установлено, что в помещении заведения между потерпевшим и несколькими неизвестными возник конфликт. Впоследствии один из участников достал пистолет, предположительно травматического действия, и несколько раз выстрелил в своего оппонента. 25-летнего пострадавшего с огнестрельными ранениями нижних конечностей доставили в больничное учреждение.
Злоумышленники с места происшествия скрылись.
Сейчас на месте правоохранители проводят первоочередные следственные действия, устанавливают свидетелей и очевидцев, а также изучают записи с камер видеонаблюдения. По результатам проверки этому событию будет дана правовая квалификация.
Напомним, 3 сентября на Обуховщине неизвестные приехали из Киева в местное кафе и устроили стрельбу.