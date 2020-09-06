На Луганщине двое бойцов пропали при тушении лесного пожара

На Луганщине разыскивают двух военнослужащих, которые пропали во время тушения пожара возле Верхнеторецкого. Об этом сообщили в штабе Операции Объединенных сил.

"По состоянию на утро [6 сентября] ликвидирован огонь вблизи Верхнеторецкого. Однако во время тушения пожара огнем были отрезаны от остального личного состава двое военнослужащих из состава Объединенных сил. Поиски бойцов продолжаются", - говорится в сообщении.

В течение последних суток удалось ликвидировать пожары вблизи Красногоровки, Гладосово, Валуйского и Новгородского.

Спасатели совместно с военными продолжают тушить пожар вблизи Луганского.

ГСЧС отчитывается, что по состоянию на утро 6 сентября открытый огонь есть возле села Лобачево. Угрозы населенному пункту нет. Спасатели создали 12 минерализованных полос для защиты местного газораспределительного пункта.

Всего на территории области к тушению пожаров привлечено 359 человек и 90 единиц техники.

Напомним, 2 сентября на Донбассе начались масштабные лесные пожары. Огонь охватил около 15 гектаров леса. Вечером площадь возгорания составляла уже 400 гектаров, из них 100 гектаров - верховой пожар. Президент Владимир Зеленский собрал срочное совещание.

К тушению огня привлекли подразделения ГСЧС, "Укрзализныци", а также подразделения Вооруженных сил. В связи с приближением огня к путям временно закрыли для движения поездов перегон Двуречная - Молчаново на Харьковщине.

В штабе ООС сообщили, что во время тушения пожаров на Луганщине пострадали двое военных, 3 сентября - один военный погиб.

Командование ООС считает, что причиной пожаров в Луганской области является умышленный поджог.