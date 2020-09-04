Фрэнсис Коппола выпустит обновленную версию "Крестного отца 3" с альтернативной концовкой

Режиссер изменил начало и финал ленты, а также поработал над улучшением изображения и звука.

Фото: Paramount

Режиссер Фрэнсис Форд Коппола выпустит обновленную часть фильма "Крестный отец 3" с альтернативной концовкой.

Премьера планируется к 30 декабря - юбилею фильма, пишет Vanity Fair со ссылкой на заявление киностудии Paramount.

Лента получила название "Крестный отец Марио Пьюзо, Кода: смерть Майкла Корлеоне". Сначала она выйдет в ограниченном доступе, а затем ее планируют распространять на цифровых и физических носителях.

"Для этой версии финала (трилогии. - Ред.) я создал новые начало и конец, а также изменил некоторые сцены, кадры и музыкальные реплики. С этими изменениями и восстановленными кадрами и звуком для меня это более подходящее завершение "Крестного отца" и "Крестного отца: Часть II", - отметил режиссер.

Фото: ivi Фрэнсис Коппола

Он также сообщил, что обновленная версия "оправдается" за актерскую игру его дочери Софии, которая снималась в ленте.

Заключительная часть гангстерской саги о мафиози Доне Корлеоне была выпущена в декабре 1990 года. Главные роли сыграли Аль Пачино, Дайан Китон, Энди Гарсиа. Также там снималась дочь режиссера София Коппола. После этого она получила две "антипремии" - "Золотую малину" в номинации худшей актрисы и в номинации "Худшая новая звезда".

Впрочем, сама лента получила по семь номинаций "Оскар" и "Золотой глобус".