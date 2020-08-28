В Умани местные жители не пускали хасидов на паломничество

В ночь на 28 августа в Умани Черкасской области местные жители вызвали полицию после того, как в город прибыл микроавтобус с паломниками.

Местные требовали, чтобы полиция выгнала паломников, но правоохранители отказались.

Об этом сообщил депутат Уманского райсовета Сергей Алексеев, обнародовавший видео с места происшествия.

По данным Суспільного, конфликт связан с деньгами. Как пояснил изданию представитель Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана, возле дома, в котором проживают местные жители, хасиды начали строить синагогу, однако из-за строительства в доме начали появляться трещины. Хасиды дали деньги на ремонт, но жители дома попросили еще денег.

"Они хотят, чтобы хасиды выкупили их дом за $1 млн, угрожая, что только так удастся уладить конфликт. Представитель фонда говорит - эта сумма слишком велика", - говорится в сообщении.

По словам представителя Международного благотворительного фонда имени раби Нахмана, местные сняли видео, чтобы спровоцировать конфликт.

В пресс-службе полиции Черкасской области сообщили, что по факту этого конфликта открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса (умышленные действия, направленные на унижение национальной чести и достоинства, а также ограничение прав граждан по признакам политических и других убеждений, сопряженное с насилием). Пострадавших и задержанных в результате столкновения нет, выясняются все обстоятельства.

По данным правоохранителей, 27 августа около 23:00 в Уманский отдел полиции поступило сообщение о возникновении конфликта между группой граждан Украины и группой Брацлавских хасидов, прибывших в город Умань для празднования Рош-ха-Шана.

При выезде на место происшествия было установлено, что группа местных жителей препятствовала иностранцам попасть на территорию домовладения, мотивируя это угрозой распространения COVID-19 и, по их мнению, незаконным строительством.

Напомним, 15 августа городской голова Черкасс Анатолий Бондаренко призвал центральную власть не допустить приезда хасидов в Умань, так как это может ухудшить эпидситуацию в стране. Мэр призвал президента вмешаться в ситуацию.

18 августа мэр Умани Александр Цебрий начал протест у Офиса президента, требуя запретить приезд в город хасидов.

Кроме того, правительства Украины и Израиля выступили с совместным заявлением, в котором призвали паломников воздержаться от посещения Умани на праздник Рош ха-Шана.

21 августа глава МВД Арсен Аваков заявил, что Украина введет технические ограничения, чтобы предотвратить паломничество хасидов в Черкасскую область.

25 августа президента Владимир Зеленский призвал раввинов помочь избежать массового скопления людей во время празднования Рош ха-Шана в Умани.

В начале осени паломники-хасиды традиционно посещают Умань для празднования иудейского Нового года - Рош ха-Шана. В городе расположена могила духовного лидера хасидов Нахмана. В прошлом году в торжествах приняли участие 30 тысяч паломников.