В центре Киева горел жилой дом

Пожар возник в квартире на 4-м этаже и быстро распространился на чердак.

В Печерском районе Киева в среду произошел масштабный пожар в жилом доме.

Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций.

"19 августа в 18:14 в ГСЧС поступила информация, что в Печерском районе по ул. Большая Васильковская, 85 в четырехэтажном жилом доме в квартире на 4-м этаже возник пожар с распространением на чердак", - говорится в сообщении.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Пожарные отметили, что тушение пожара осложнялось тем, что огонь через деревянное перекрытие быстро распространился по площади крыши дома.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

Пожар локализован в 19:55 на площади 800 м кв., а в 20:51 ликвидирован.

Фото: https://www.dsns.gov.ua/

По информации ГСЧС, во время ликвидации были спасены два человека, 15 человек выведены на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших нет.

Причины возникновения пожара выясняют правоохранительные органы.

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