Грабители взорвали банкомат в Харькове

Инцидент произошел ночью на окраине города.

Фото: newsroom.kh.ua

Ночью 10 апреля в Харькове в очередной раз взорвали банкомат.

Как сообщает местное издание NewsRoom, это произошло на окраине города на проспекте Победы, 76б.

Около 04:30 неизвестные подорвали банкомат Приватбанка, находящийся в магазине Digma. Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку.

На место отправились следственно-оперативная группа и криминалисты.

Фото: objectiv.tv

Фото: objectiv.tv

Напомним, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.

Последний до сегодняшнего дня случай произошел в середине марта на Салтовском шоссе.

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