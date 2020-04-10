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2020-04-10
Грабители взорвали банкомат в Харькове
Инцидент произошел ночью на окраине города.
Фото: newsroom.kh.ua
Ночью 10 апреля в Харькове в очередной раз взорвали банкомат.
Как сообщает местное издание NewsRoom, это произошло на окраине города на проспекте Победы, 76б.
Около 04:30 неизвестные подорвали банкомат Приватбанка, находящийся в магазине Digma. Взрывная волна повредила входные двери в здание и обшивку.
На место отправились следственно-оперативная группа и криминалисты.
Фото: objectiv.tv
Фото: objectiv.tv
Напомним, подрывы банкоматов в Харькове и соседних населенных пунктах продолжаются по меньшей мере с лета 2017 года.
Последний до сегодняшнего дня случай произошел в середине марта на Салтовском шоссе.