Карантин и Пасха: заявление ПЦУ в связи с объявлением чрезвычайной ситуации

Пасха в этом году выпадает на 19 апреля, и значит ее празднование будет проходить во время карантина. В связи с этим в Православной церкви Украины сделали заявление.

На фото: Предстоятель ПЦУ Епіфаній

Так, в сообщении пресс-службы ПЦУ говорится, что Священный Синод Православной Церкви Украины "будет принимать соответствующие практические рекомендации для духовенства и мирян, в частности, о порядке совершения богослужений в эти дни, с приближением соответствующего времени".

В Православной церкви Украины подчеркнули, что при принятии решения о праздновании Пасхи там непременно будут взаимодействовать с государством и учтут актуальную ситуацию в стране.

Как известно, ранее Священный Синод разрешил проводить обряды богослужения в украинских храмах без личного присутствия мирян. Службу в храмах могут вести священнослужители, церковнослужители и певчие.

При этом общей молитве миряне могут принимать участие в режиме онлайн.

"Во время проведения таких богослужений миряне должны принимать участие в общей молитве, используя возможности удаленного доступа", — сообщали в ПЦУ.

Напомним, сегодня, 25 марта, в Украине ввели чрезвычайную ситуацию и продлили карантин до 24 апреля.