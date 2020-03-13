Состояние зараженной коронавирусом женщины оценили как тяжелое

Женщину подключали к аппарату искусственной вентиляции легких.

Состояние зараженной коронавирусом женщины оценили как тяжелое
Фото: Youtube Printscreen

Состояние больной коронавирусом 71-летней пенсионерки, госпитализированной в Радомышле Житомирской области оценивают как тяжелое. Об этом сообщили на заседании Житомирской ОГА.

По состоянию на 6 утра 13 марта пациентку подключали к аппарату искусственной вентиляции легких. На данный момент она уже дышит самостоятельно с кислородной поддержкой и находится в сознании. Пока ее не планируют перевозить в Житомир, она будет лечится Радомышле.

Ранее также стало известно, что в Радомышле установили 22 человек, которые контактировали с зараженной коронавирусом женщиной. Люди добровольно согласились на самоизоляцию, двое из них - жители Киева, их изолировали в столице.

Напомним, 71-летняя пенсионерка из Радомышля чувствовала себя плохо еще с 3 марта, но не обращалась к врачам, не сидела дома и даже успела посетить церковь. Она недавно вернулась из Польши.

В Украине на данный момент только три подтверждённых случая заражения коронавирусом. 3 марта в Черновицкой области подтвердили первый случай болезни COVID-19.

12 марта подтвердился второй случай. У обоих пациентов прослеживается связь с Италией, где находится главный европейский очаг болезни. Первый пациент ездил в эту страну, а у второго больного туда ездила жена.

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