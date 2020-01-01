Трех подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова оставили под стражей

Двум из них суд дал возможность внесения залога.

Трех подозреваемых в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова оставили под стражей
Кирило Тлявов
Фото: UAportal

Переяславский райсуд продлил меру пресечения в виде содержания под стражей трем подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова - полицейским Владимиру Петровцу, Ивану Приходько и гражданскому Дмитрию Кривошею.

Об этом сообщил адвокат подозреваемого Ивана Приходько Виктор Чевгуз, передает hromadske.

По его словам, суд оставил без альтернативы меру пресечения Приходько, а Петровцу и Кривошею дал возможность внесения залога в размере более 280 тыс. грн.

Еще одному подозреваемому - несовершеннолетнему сыну Владимира Петровца - суд смягчил меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось его спасти.

4 июня Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца.

5 ноября главному фигуранту - инспектору полиции - сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Сообщалось, что оружие, из которого был сделан выстрел, на тот момент не нашли.

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