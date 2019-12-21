В раздевалках столичного спортклуба "5 элемент" нашли скрытые камеры, - ГБР

Обыски проводили по делам, в которых фигурирует Порошенко.

В раздевалках столичного спортклуба "5 элемент" нашли скрытые камеры, - ГБР
Фото: https://dbr.gov.ua/

По результатам обысков в спортивном клубе "5 элемент" были обнаружены линзы видеокамер, вмонтированные в элементы вентиляции и сигнализации, которые находились в раздевалках спортклуба. Об этом сообщили в ГБР.

"Во время детального осмотра элементов вентиляции и сигнализации установлено, что в них вмонтированы линзы видеокамер и подключены к сетевому кабелю", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на время изъятия видеокамеры, вероятно, находились в рабочем состоянии.

Досудебное расследование начато по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 359 (незаконное приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 декабря СБУ и ГБР пришли с обыском в столичный спортивный клуб "5 элемент".

По словам спикера ГБР Анжелики Ивановой, следственные действия проходили в рамках досудебного расследования в уголовном производстве по сделке купли-продажи завода "Кузница на Рыбальском", в котором фигурирует Порошенко, а также по делу о возможном исчезновения носителей, содержащих секретную информацию, из ситуационной комнаты Администрации Президента.

По данным аналитической системы YouControl, конечными бенефициарными владельцами компании ООО "СОК Монитор" ("5-й элемент") являются Петр Порошенко и Игорь Кононенко.

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