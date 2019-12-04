Экспертиза опровергла версию следствия о попадании под поезд 14-летнего подростка в Прилуках

На теле не обнаружили повреждений от ударов, только на голове.

Экспертиза опровергла версию следствия о попадании под поезд 14-летнего подростка в Прилуках

Судебно-медицинская экспертиза окончательно опровергла первоначальную версию следствия о том, что найденного на железнодорожных путях в Прилуках 14-летнего Дениса Чаленко мог сбить поезд.

Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, подросток умер из-за открытой черепно-мозговой травмы и повреждения мозга, однако на теле не обнаружили повреждений от ударов.

"Судмедэксперт установил, что смерть ребенка наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы с переломами костей черепа, лица и повреждения головного мозга. Что ключевое: на теле погибшего – ни повреждений, нанесенных руками или ногами, ни травм от ударов посторонними предметами. Также нет повреждений, которые могли бы возникнуть при вертикальном прижатии поезда. Поэтому версия, что подростка сбил поезд, полностью опровергнута", - сказано в сообщении.

При вскрытии печени и почек у ребенка обнаружили 0,74 промилле алкоголя, а в крови – кофеин. Кроме того, одна из судебных экспертиз опровергла, что под ногтями мальчика был эпителий и ДНК другого человека.

Дополнительно во время следствия было проведено 7 воспроизведений на месте обнаружения тела погибшего, а также допрошены почти 460 человек.

Для проведения дальнейшего следствия, полиция попросила у родственников погибшего домашний компьютер подростка.

Напомним, тело ребенка обнаружили у железнодорожных путей 29 октября. Родители убеждены, что сына убили, а тело положили на рельсы, чтобы скрыть следы преступления. За неделю до убийства он получал сообщения с угрозами. Парень погиб в темное время суток в пяти километрах от дома. При этом родители, когда искали сына, обнаружили множество пятен крови в сотне метров от его гибели.

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