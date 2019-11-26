В Боснии произошло землетрясение магнитудой в 5,4 балла

Оно охватило сразу несколько городов.

В Боснии произошло землетрясение магнитудой в 5,4 балла
В Боснии и Герцеговине в результате землетрясения треснули стены зданий
Фото: Twitter Kabuka.tv

После нескольких землетрясений в Албании, которые начались в ночь на 26 ноября, подземные толчки произошли и в Боснии и Герцеговине. Их магнитуда составила 5,4 балла по шкале Рихтера, что определяется как довольно сильные, пишет Klix.ba.

Эпицентр находился в Герцеговине, в 11 километрах от Невесинье и 77 км на юг от Сараево. Подземные толчки проходили на глубине 10 километров.

Зданиям удалось выстоять - только на некоторых из них появились трещины. По словам очевидцев, со стен падали картины и фотографии, тряслась крупная бытовая техника.

"Это было сильное землетрясение, оно долго продолжалось. Я не ощущал такого сильного в районе Мостар уже давно", - поделился один из местных жителей.

В Герцеговине очевидцы рассказали, что их десятиэтажное здание тряслось около 15 секунд, что напугало многих детей и даже взрослых. По предварительным данным, никто не пострадал.

Также незначительные сейсмические движения ощутили жители Италии, Хорватии, Черногории и Сербии. Сильнее всего пострадала Албания, где погибли несколько человек, а сотни людей получили ранения. Магнитуда составила 6,4 балла.

Фото: Данные Google

Напомним, что ранее самым сильным землетрясением за последние 30 лет в Албании считалось то, которое произошло в сентябре 2019 года. Его магнитуда составила 5,8 баллов. Пострадали 68 человек, 21 из них потребовалась госпитализация.

Эпицентр землетрясения располагался недалеко от портового города Дуррес, примерно в 60 километрах к северо-западу от столицы страны. Очаг находился на глубине 10 километров.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине обострился вирус КоксакиВ Украине обострился вирус Коксаки
В Киевской области пенсионер МВД напал на полицию, пытаясь освободить задержанногоВ Киевской области пенсионер МВД напал на полицию, пытаясь освободить задержанного
В Крыму старшеклассник умер во время урокаВ Крыму старшеклассник умер во время урока
В Камбодже туристам запретили кататься на слонахВ Камбодже туристам запретили кататься на слонах
В Хмельницком на 4 года посадили женщину, которая пыталась продать своих детейВ Хмельницком на 4 года посадили женщину, которая пыталась продать своих детей
Блок рекламы


Похожие новости
В Албании произошло мощнейшее землетрясение, есть жертвы и раненыеВ Албании произошло мощнейшее землетрясение, есть жертвы и раненые
В финском городе Куопио произошло вооруженное нападение в училище, один человек погиб, девять раненыВ финском городе Куопио произошло вооруженное нападение в училище, один человек погиб, девять ранены
В мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимацииВ мукачевской школе произошло массовое отравление, три ребенка в реанимации
В Калифорнии второй раз за неделю произошло крупнейшее за 20 лет землетрясениеВ Калифорнии второй раз за неделю произошло крупнейшее за 20 лет землетрясение
В лагере в Коблево произошло массовое отравление детей, госпитализированы 40 детейВ лагере в Коблево произошло массовое отравление детей, госпитализированы 40 детей
Львовский ресторан, где произошло массовое отравление, работал без разрешения, - СМИЛьвовский ресторан, где произошло массовое отравление, работал без разрешения, - СМИ
В 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийствВ 2018 году в Украине произошло 1508 умышленных убийств
В Макеевке произошло массовое отравление питьевой водойВ Макеевке произошло массовое отравление питьевой водой
В Одессе произошло вооруженное нападение на инкассаторовВ Одессе произошло вооруженное нападение на инкассаторов
В Киеве произошло ограбление со стрельбойВ Киеве произошло ограбление со стрельбой
Последние новости
Подгружаем последние новости