Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение, - Крищенко

Погибшие были знакомы друг с другом, они общались возле офиса и потом произошел взрыв".

Основной версией взрыва гранаты в центре Киева является неосторожное обращение, - Крищенко
Андрей Крищенко
Фото: police.gov.ua

Начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что взрыв на ул. Пушкинской в центре Киева, в результате которого погибли два человека, произошел из-за неосторожного обращения с гранатой.

Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции в фейсбуке.

"Было установлено, что погибшие были знакомы друг с другом, они общались возле офиса и потом произошел взрыв. Есть свидетели, а также записи видеокамер, которые подтверждают, что к ним никто не подходил, и у них не было ни с кем конфликта", - рассказал Крищенко.

Он также отметил, что, несмотря на то, что уголовное производство было открыто по ч.2 ст.115 (умышленное убийство), основной версией остается неосторожное обращение с гранатой.

"Был проведен осмотр места происшествия, а также офисного помещения, где были остатки, скажем так, алкогольных напитков... Также во время обыска по месту жительства одного из погибших был обнаружен и изъят еще один запал от гранаты", - добавил Крищенко.

Напомним, в результате взрыва гранаты на улице Пушкинской в Киеве погиб 53-летний ветеран войны на Донбассе Виктор Дектярев с позывным "Сенсей". Второй погибший - охранник офисного здания, возле которого произошел взрыв, 1977 года рождения.

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