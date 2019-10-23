В центре Киева взорвалась граната, есть жертвы (обновлено)

Погибли двое мужчин, ранения получила проходящая мимо девушка.

Вечером 22 октября в центре Киева произошел взрыв.

По предварительным данным, на улице Пушкинской взорвалась граната. Сообщается о двух погибших.

"Серьезный взрыв только что произошел в центре города - по предварительной информации, на улице Пушкинской в результате взрыва (некоторые говорят, что сдетонировала граната) погибли два человека", - сообщает Киев Оперативный в фейсбуке.

Правозащитник Алексей Малютин сообщает, взрыв произошел на Пушкинской 34, два человека погибло.

"Проходящая мимо девушка получила осколочные ранения. Два парня сидели на ступеньках и крутили гранату", - написал он в фейсбуке.

Обновление. По словам свидетелей, один из погибших мужчин - охранник офиса, который находится рядом, сообщают Стражи Еспресо.

Обновление 00:26. В полиции Киева подтвердили, что в результате взрыва в центре столицы погибли двое мужчин, девушка с телесными повреждениями госпитализирована.

Сообщение о взрыве на Пушкинской поступило в Шевченковское управление полиции около 23:00.

По прибытию правоохранители обнаружили двух мужчин без признаков жизни, а девушку с телесными повреждениями госпитализировали.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

"Полицейские устанавливают обстоятельства инцидента. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации данного события", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/UA.KyivPolice

Пользователи соцсетей сообщают, что, по неподтвержденной информации, один из погибших - командир группы "Купол" батальона "Донбасс" Сэнсэй (Виктор Дектярев).

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