В Одессе задержали мужчину, который удерживал в заложниках двух женщин

За их освобождение злоумышленник требовал три тысячи долларов.

Одесские полицейские задержали мужчину, который насильно удерживал в квартире двух женщин и требовал за их освобождение три тысячи долларов. Об этом сообщает пресс-центр Нацполиции.

В Суворовское отделение полиции обратился мужчина, который сообщил, что его пьяный знакомый силой удерживает в квартире беременную жену заявителя и свою сожительницу, угрожая им физической расправой, а за освобождение требует деньги.

По совету полицейских, заявитель выманил мужчину на улицу под предлогом передачи требуемых денег. На встречу с подозреваемым человек пришел в сопровождении правоохранителей, которые его задержали.

Пострадавшие девушки - давние подруги, а подозреваемый - сожитель одной из них. Накануне вечером он позвонил приятельнице своей сожительницы с угрозами, что расправится с женщиной, если ее подруга не привезет 3000 долларов.

Зная, что девушка часто страдала от насилия со стороны мужа, ее приятельница решила урегулировать конфликт. Однако как только она переступила порог чужой квартиры, сама оказалась в ловушке.

Закрыв дверь, мужчина потребовал деньги, угрожая расправой и своей сожительнице, и ее беременной подруге, и не рожденному ребенку. Злоумышленник размахивал перед женщинами телескопической палкой и ножом. Когда выяснилось, что денег нет, приказал знакомой звонить своему мужу.

Сейчас подозреваемый задержан, полицейские изъяли у него нож и телескопическую палку. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Действия мужчины квалифицированы по ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса, ему грозит до семи лет заключения.

Напомним, 3 сентября полицейские Днепропетровской области задержали 36-летнего мужчину, которого на цепи удерживала собственная мать ради его пенсии по инвалидности.