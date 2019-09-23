Из Вознесенской колонии сбежал осужденный за убийство

Правоохранители разыскивают беглеца.

Из Вознесенской колонии сбежал осужденный за убийство
Вознесенская исправительная колонии
Фото: news.pn

Из колонии в Николаевской области сбежал мужчина, осужденный за умышленное убийство.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

"22 сентября от дежурного колонии №72 в Вознесенский отдел полиции поступило сообщение о том, что около 19:05 совершил побег Касап Владимир Викторович, 1984 г.р., уроженец Одесской области Татарбунарского района", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина в 2017 году был приговорен к восьми годам лишения свободы за совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса (умышленное убийство).

В полиции сообщили приметы беглеца: его рост 180 см, вес 75 кг, темные волосы, светло-серые глаза. Был одет в черный спортивный костюм и темные кроссовки.

Фото: mk.npu.gov.ua

Следователи открыли уголовное производство по ст. 393 (побег из места лишения свободы или из-под стражи). Теперь, кроме ранее определенного наказания, ему может грозить еще одно - заключение сроком от 3 до 5 лет.

В регионе проводятся специальные мероприятия для розыска беглеца. Также правоохранители просят граждан помочь установить местонахождение мужчины или предоставить полезную для следствия информацию.

Напомним, ранее при задержании беглецов из колонии во Львовской области был ранен полицейский.

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