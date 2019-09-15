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2019-09-15
Возле Ровно горела свалка
Пожар тушили в течение семи часов.
Возле Ровно горела свалка
Фото: https://rv.dsns.gov.ua
Возле Ровно вечером 14 сентября загорелась свалку. Об этом сообщили в ГосЧС.
Информация о возгорании на полигоне твердых и бытовых отходов вблизи села Бармаки поступила спасателями в 19.30.
"25 сотрудников ГосЧС с привлечением спасательной спецтехники тушили пожар на площади около 150 кв.м", - говорится в сообщении.
Пожар тушили в течение семи часов.
Жертв и пострадавших нет.
Сообщается, что на понедельник запланировано экстренное заседание городской комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций относительно пожарной безопасности на свалке и недопущения подобных случаев в будущем.
Фото: rv.dsns.gov.ua
Фото: rv.dsns.gov.ua
Напомним, ранее в Прилуках загорелась мусорная свалка. Огень уничтожил мусор на площади около 1 га.
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