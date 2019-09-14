В киевском Гидропарке загорелся клуб

По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

В столичном Гидропарке произошел пожар. По предварительной информации, горит клуб Bora Bora Beach Club. Густой черный дым видно с обоих берегов Днепра.

Фото: Виктория Матола

Пресс-служба ГосЧС сообщает, что пожарные ликвидируют пожар в клубе на острове Долобецкий.

"14 сентября в 17:08 на острове Долобецкий Днепровского района Киева в одноэтажном здании клуба возник пожар на площади около 500 м. кв. Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 51 чел. личного состава и 9 единиц техники", - говорится в сообщении.

Фото: ГосЧС

Фото: ГосЧС