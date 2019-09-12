На Оболони полиция изъяла 2-летнюю девочку из заваленной мусором квартиры

О том, что раздетый ребенок сам ходит по подъезду, сообщили соседи.

В Киеве работники ювенальной превенции изъяли из неблагополучной семьи 2-летнюю девочку. Об ужасных условиях, в которых живет ребенок, сообщили правоохранителям соседи, сообщает столичное управление полиции.

В квартире на ул. Приречной правоохранители обнаружили фактическу свалку мусора. Кроме ребенка и ее матери, в помещении проживают еще трое взрослых, а также собака и шесть котов.

"Когда мы зашли в дом, были поражены антисанитарном состоянии и вонью. В комнатах и на кухне был беспорядок, кучи ненужных вещей, хлам, еда в холодильнике была испорчена. Кроме того, в квартире был истощенный пес и шесть кошек", - рассказала инспектор сектора ювенальной превенции отдела превенции Оболонского управления полиции Людмила Зайцева.

Учитывая то, что бытовые условия семьи угрожали здоровью и жизни девочки, ювеналы направили ее в Киевский городской дом ребенка, а на мать составили административный протокол.

Сообщается, что матери дали время для уборки квартиры. Если соответствующие службы убедятся, что для воспитания ребенка созданы нормальные условия, девочку вернут в семью.

Напомним, в Харьковской области идут суды над социальными работниками, которые знали об издевательствах над малолетним ребенком, но не проводили проверок. Пострадавший мальчик погиб от истощения, голода и побоев, нанесенных родителями.

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