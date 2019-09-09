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2019-09-09
"Атлантида" Валентина Васяновича победила в венецианских "Горизонтах"
Жюри программ Венецианского кинофестиваля раздает награды.
Жюри второй по важности конкурсной программы Венецианского кинофестиваля "Горизонты" присудило главный приз украинскому фильму - "Атлантиде" Валентина Васяновича.
"Атлантида" - это артхаусная кинолента, в которой приняли участие только непрофессиональные актеры: ветераны АТО, волонтеры, солдаты ВСУ и судмедэксперты. Это фильм о будущей победе в войне с Россией и возвращении оккупированного Донбасса в состав Украины.
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Напомним, 25 июля "Атлантиду" Васяновича отобрали в "Горизонты" Венецианского кинофестиваля.
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