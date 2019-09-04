В Борисполе двое маленьких детей выпали из окон

Инциденты произошли сегодня с разницей в несколько часов.

В Борисполе двое маленьких детей выпали из окон
Фото: facebook/Киев Оперативный

В Борисполе сегодня в течение дня произошло два инцидента с малолетними детьми: мальчики в возрасте 3 и 4 лет выпали из окна. Об этом сообщает паблик "Киев оперативный".

Фото: facebook/Киев Оперативный

В первом случае 3-летний мальчик выпал из окна на втором этаже, пока мать готовила еду в другой комнате. Вернувшись в комнату, женщина увидела мальчика на траве под окном на москитной сетке. Мать сразу спустилась вниз за ребенком и самостоятельно отвезла его в больницу.

Фото: facebook/Киев Оперативный

Следственной группе, прибывшей на место происшествия, женщина объяснила, что мальчик и раньше ползал по подоконнику, и она делала ему замечания. Ребенок госпитализирован с сотрясением головного мозга, ЧМТ и ушибами.

Второй мальчик тоже выпал из окна на втором этаже, но его состояние тяжелое, ребенок находится в реанимации. Полиция сообщила, что мальчик находился под присмотром бабушки, на балконном окне также была натянута москитная сетка. Когда ребенок оперся на нее, сетка лопнула, и ребенок упал вниз.

Напомним, на прошлой неделе суд приговорил к 8 годам заключения женщину, которая оставила на 11 дней в закрытой квартире двух малолетних детей. Младший ребенок умер от голода и обезвоживания.

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