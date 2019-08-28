На Северодонецком "Азоте" произошла утечка аммиачной воды

Загрязнения атмосферы не произошло, а утечка была устранена.

На Северодонецком "Азоте" произошла утечка аммиачной воды
Фото: http://sed-rada.gov.ua

27 августа вечером, около 21:00 на ЧАО "Северодонецкое объединение Азот" в Луганской области произошла утечка аммиачной воды. Об этом сообщается на сайте Северодонецкого горсовета.

Согласно сообщению, загрязнения атмосферы не произошло, а утечка устранена.

"На тот момент был штиль, поэтому загрязнения атмосферы города по данным городского совета, не произошло. Просьба соблюдать спокойствие", – сказано в сообщении горсовета.

Напомним, ЧАО "Северодонецкое объединение Азот", входит в холдинг Ostchem группы Group DF Дмитрия Фирташа, в январе-2019 возобновило производство аммиачной селитры после приостановки выпуска азотных удобрений в сентябре-2018 в связи с накоплением на складах продукции в объеме, достаточном для полного покрытия потребностей аграриев. В декабре 2019 года предприятие планирует запустить производство жидких азотных удобрений КАС.

27 августа 2018 года сообщалось, что на Северодонецком "Азоте" был пожар. Для ликвидации пожара, возникшего на территории цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков "Азота", были задействованы восемь единиц специализированной техники и 20 человек личного состава ГосЧС.

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