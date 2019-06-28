На окраине Черновцов нашли чемодан с телом ребенка

В Черновцах прохожие обнаружили чемодан, в котором находилось тело мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"27 июня в 21:00 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. По указанному адресу сразу выехали руководство ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативные группы ГУНП и Садгорского отделения полиции, кинологическая и криминалистическая службы. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.