На окраине Черновцов нашли чемодан с телом ребенка

Возбуждено дело об умышленном убийстве.

На окраине Черновцов нашли чемодан с телом ребенка
Фото: facebook.com/policebukovyna

В Черновцах прохожие обнаружили чемодан, в котором находилось тело мальчика.

Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

"27 июня в 21:00 по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на окраине Черновцов прохожие обнаружили чемодан с телом мертвого ребенка. По указанному адресу сразу выехали руководство ГУНП в Черновицкой области, следственно-оперативные группы ГУНП и Садгорского отделения полиции, кинологическая и криминалистическая службы. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мертвого мальчика в возрасте примерно до трех лет", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия. По данному факту начато уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.


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