Мужчину, подозреваемого в избиении оператора на рынке "Барабашово", суд отправил под домашний арест
Вадима Макарюка госпитализировали в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в сознание.
Суд избрал меру пресечения мужчине, причастному к жестокому избиению оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка на рынке "Барабашово". Киевский районный суд Харькова отправил 26-летнего харьковчанина под круглосуточный домашний арест сроком до 10 августа с применением электронного средства контроля.
Об этом информирует Департамент коммуникации Национальной полиции.
"7 июня на территории торгового центра "Барабашово" указанный гражданин совершил умышленные преступления, направленные против законной профессиональной деятельности журналиста и общественного порядка", - говорится в сообщении.
Следствие объявило ему о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 171 (препятствование законной профессиональной деятельности журналистов), ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч.1 ст. 345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.
По данным издания "Статус Кво", подозреваемый - активист "Национального корпуса" Сергей Козлюк.
Прокуратура требовала для подозреваемого арест без права внесения залога.
Напомним, вечером 7 июля на территории ТЦ "Барабашово" произошла драка между предпринимателями, ветеранами АТО и представителями "Нацкорпуса". За медицинской помощью обратились 9 человек, телеоператора Вадима Макарюка госпитализировали в тяжелом состоянии, он до сих пор не пришел в сознание.
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Общество
13.06.2019 20:30