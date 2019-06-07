В Швеции произошел взрыв в жилом квартале
Серьезно пострадали двое людей, погибших нет.
В результате взрыва в Швеции в жилом квартале пострадали по меньшей мере 25 человек, среди них нет тяжело раненых. Об этом сообщает местное издание SVT.
Взрыв произошел в городке Линчепинг, неподалеку от жилых многоквартирных домов. Причины взрыва пока неизвестны. Отмечается, что взрыв разрушил окна и балконы пятиэтажного жилого дома и повредил другие здания.
"Мы начали получать большое количество звонков от людей о сильном взрыве в центре Линчепинга, на улице Хамнгатон... Мы окружили этот район и работаем над тем, чтобы выяснить, что именно произошло", - заявили в полиции.
Взрыв произошел около 9 часов утра, полиция пока рассматривает его как совершившееся преступление и не ожидает повторных взрывов, хотя не исключает и возможности несчастного случая.
Сообщается, что жители пострадавших домов сегодня не смогут вернуться в свои квартиры, местные власти подыскивают для них места временного размещения.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
07.06.2019 21:23