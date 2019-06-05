Участникам ВНО по истории зачтут по 1 баллу за "ошибочное" задание

Задание №42 не имеет правильного ответа.

Одно из заданий теста внешнего оценивания по истории Украины, которое абитуриенты проходили 4 июня, не имеет правильного ответа. На внеочередном заседании Украинского центра оценивания качества образования 5 июня было принято решение засчитать по 1 баллу за это задание всем участникам ВНО по истории Украины.

Об этом сообщается на сайте УЦОКО.

"Сегодня, 5 июня, было проведено внеочередное заседание предметной профессиональной комиссии по истории Украины, которая установила, что задание №42 сертификационной работы основной сессии ВНО по истории Украины не имеет правильного ответа. Взвесив решение предметной профессиональной комиссии, в Украинском центре было принято решение засчитать всем участникам основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины 2019 года по одному баллу за задание № 42 соответствующей сертификационной работы", - говорится в сообщении.

В УЦОКО объяснили, что заданием № 42 было предусмотрено определение фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря. В вариантах ответов приведены фото, содержащие изображения Свято-Покровской церкви (с. Сутковцы, Хмельницкая обл.), Пятницкой церкви (г. Чернигов), Екатерининской церкви (г. Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (с. Шевченково, Ивано -Франковская обл.). Из-за технического упущения при подготовке к печати сертификационной работы вместо фото Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно приведены фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь) в г. Чернигов.

В четверг, 6 июня, состоится ВНО по биологии, на которое зарегистрировалось более 81 тысячи абитуриентов.

Основная сессия ВНО началась 21 мая с тестирования по математике.

23 мая абитуриенты сдавали тестирование по украинскому языку и литературе.