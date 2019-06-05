Участникам ВНО по истории зачтут по 1 баллу за "ошибочное" задание

Задание №42 не имеет правильного ответа.

Участникам ВНО по истории зачтут по 1 баллу за
Фото: konkurent.in.ua

Одно из заданий теста внешнего оценивания по истории Украины, которое абитуриенты проходили 4 июня, не имеет правильного ответа. На внеочередном заседании Украинского центра оценивания качества образования 5 июня было принято решение засчитать по 1 баллу за это задание всем участникам ВНО по истории Украины.

Об этом сообщается на сайте УЦОКО.

"Сегодня, 5 июня, было проведено внеочередное заседание предметной профессиональной комиссии по истории Украины, которая установила, что задание №42 сертификационной работы основной сессии ВНО по истории Украины не имеет правильного ответа. Взвесив решение предметной профессиональной комиссии, в Украинском центре было принято решение засчитать всем участникам основной сессии внешнего независимого оценивания по истории Украины 2019 года по одному баллу за задание № 42 соответствующей сертификационной работы", - говорится в сообщении.

В УЦОКО объяснили, что заданием № 42 было предусмотрено определение фото с изображением Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря. В вариантах ответов приведены фото, содержащие изображения Свято-Покровской церкви (с. Сутковцы, Хмельницкая обл.), Пятницкой церкви (г. Чернигов), Екатерининской церкви (г. Чернигов) и Церкви Святого Пантелеймона (с. Шевченково, Ивано -Франковская обл.). Из-за технического упущения при подготовке к печати сертификационной работы вместо фото Георгиевской церкви Выдубицкого монастыря ошибочно приведены фото собора Святой Великомученицы Екатерины (Екатерининская церковь) в г. Чернигов.

В четверг, 6 июня, состоится ВНО по биологии, на которое зарегистрировалось более 81 тысячи абитуриентов.

Основная сессия ВНО началась 21 мая с тестирования по математике.

23 мая абитуриенты сдавали тестирование по украинскому языку и литературе.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"В Википедии развенчали миф о "чернобыльских водолазах"
5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области5-летнего мальчика насмерть завалило пеноблоками в Ровенской области
Во Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погибВо Львовской области мужчина выпал с воздушного шара и погиб
Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИПолицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ
В Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимацииВ Переяславе-Хмельницком 5-летнему мальчику выстрелили в голову, он в реанимации
Блок рекламы


Похожие новости
Не только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизироватьНе только Элизабет Холмс: 5 женщин из IT-индустрии, чьи истории стоит экранизировать
Полиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцуПолиция Кипра задержала первого в истории острова серийного убийцу
СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотроповСБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской областиСБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области
В Мексике обнаружена крупнейшая в истории партия наркотиковВ Мексике обнаружена крупнейшая в истории партия наркотиков
В Великобритании спасатели борятся с самым масштабным пожаром в истории региона
ВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентовВНО по истории Украины не сдали 14,2% абитуриентов
В столичном Музее истории Украины во Второй мировой войне произошел пожарВ столичном Музее истории Украины во Второй мировой войне произошел пожар
Суд продлил арест участникам ДТП с 6 погибшими в ХарьковеСуд продлил арест участникам ДТП с 6 погибшими в Харькове
Суд продлил арест участникам ДТП с шестью погибшими в ХарьковеСуд продлил арест участникам ДТП с шестью погибшими в Харькове
Последние новости
Подгружаем последние новости