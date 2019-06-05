Полицейских, подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова, уволили со службы

Это самое тяжелое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать до завершения расследования.

Полицейских, подозреваемых в убийстве Кирилла Тлявова, уволили со службы
Один из задержанных переяславских полицейских в суде
Фото: скрин видео

Обоих полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика в Переяславе-Хмельницком, уволили со службы.

Об этом сообщил представитель Национальной полиции Ярослав Тракало, передает Громадське.

Он отметил, что это самое тяжелое дисциплинарное взыскание, которое можно было сделать в этой ситуации до завершения досудебного расследования Государственным бюро расследования и принятия решения суда.

31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий пятилетний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Через три для Кирилл скончался в реанимации.

4 июня, Голосеевский суд Киева арестовал двух подозреваемых в убийстве мальчика - патрульного Ивана Приходько и полицейского Владимира Петровца. Фигуранта дела, патрульного полицейского Ивана Приходько арестовали на два месяца. Второго полицейского - Владимира Петровца также арестовали на 60 суток.

Сегодня министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ответственность за убитого 5-летнего ребенка должны понести 5 человек. По его мнению, там должно быть 5 подозреваемых: 4 мужчин, один из которых стрелял, и женщина, которая спрятала ружье и таким образом содействовала сокрытию преступления.


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