Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ

Прокуратура ходатайствует о домашнем аресте, хотя после стрельбы полицейские скрывались.

Полицейским, ранившим ребенка в Переяславе-Хмельницком, смягчили подозрение, - СМИ
Фото: phm.gov.ua

Полицейским, которых подозревают в тяжелом ранении из огнестрельного оружия 5-летнего мальчика, прокуратура будет просить круглосуточный домашний арест. Подозреваемым уже изменили начальную квалификацию преступления на более мягкую, сообщает "Инсайдер".

По данным издания, полицейские сначала говорили о том, что ребенок получил травму, упав на асфальт, а правда выяснилась после осмотра врачами. Нарушением является также и то, что подозреваемых допрашивали сотрудники полиции, а не ГБР.

Представитель Нацполиции в Киевской области Николай Жукович объяснил, что полиция проводила только обыски, а допросами занимались работники ГБР.

"Мы собрали всю первоочередную информацию в базу. Мы нашли этих лиц, так как они скрывались. Задержали их и доставили в райотдел. После чего мы провели неотложные следственные действия, а именно: обыски. Допросы уже проводила ГБР в райотделе полиции", - сказал Жукович.

По оружию, с которой вероятно стреляли полицейские, Жукович комментирует так: "Мы понимаем, что это может быть мелкокалиберная винтовка. А окончательно - покажет экспертиза. Пуля, насколько я понимаю, находится в мальчике, и врачи не могут ее изъять", - сказал Жукович.

В ГБР изначально сообщили, что задержали двух сотрудников полиции по подозрению в "покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка". Однако позже стало известно, что подозрение объявили по более мягкой статье - "тяжелое телесное повреждение, совершенное по неосторожности, совершенное по предварительному сговору группой лиц".

Дело об избрании меры пресечения будет рассматривать Голосеевский районный суд Киева.

Напомним, 31 мая в городе Переяслав-Хмельницкий 5-летний мальчик, игравший у собственного дома, получил огнестрельное ранение в голову. Окровавленного ребенка нашли родные и доставили в больницу. Мальчика прооперировали и перевезли в Киев, однако медикам не удалось изъять пулю из-за тяжелого состояния ребенка. Врачи пока не дают прогнозов о здоровье пострадавшего.


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