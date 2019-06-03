В Одессе полиция задержала 51 участника беспорядков у здания ОнМедУ

Сторонники бывшего ректора сорвали заседание руководства вуза.

Фото: dumskaya.net

Новые беспорядки произошли сегодня в Одесском национальном медицинском университете. Члены наблюдательного совета ОНМедУ вместе с назначенной Минздрава и.о. ректора Владленой Дубининой и группой активистов сумели попасть в ректорат вуза, чтобы провести заседание, но им препятствовали молодые люди в масках. Об этом сообщает "Думская".

"В помещение ворвалась группа молодых людей в масках, которые распылили газ (им ответили из огнетушителей). Одновременно полиция получила сигнал о минировании здания и начала эвакуацию людей оттуда", - сказано в сообщении.

Дубинина и другие были вынуждены покинуть университет и удалиться в сопровождении полиции. Пресс-секретарь вуза Ярослава Витко опубликовала фотографии, сделанные в ректорате. На них видны баррикады из мебели, построенные сторонниками экс-ректора Валерия Запорожана.

Фото: dumskaya.net/

Фото: dumskaya.net

Полиция задержала участников столкновений в Медине, их увезли в райотдел. По информации замначальника ГУНП Сергея Махотина, пострадал один полицейский. Правоохранители задержали 51 участника событий.

Проверка полиции взрывоопасных предметов не выявила.

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Напомним, в декабре 2018 года Кабминет министров принял решение о создании Национального одесского медицинского университета путем объединения Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) и Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского. Студенты, которые учились в Одесском медуниверситете и Крымском медуниверситете, продолжат обучение в новосозданном ВУЗе.

Бывший ректор вуза Валерий Запорожан и его сторонники не согласны с этим решением и блокируют работу новой администрации.


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