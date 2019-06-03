В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы

На место происшествия приехали правоохранители, взрывотехники и спасатели.

В Луцке из-за сообщения о минировании эвакуировали пациентов больницы
Фото: visnyk.lutsk.ua

В Луцке неизвестные сообщили о минировании Волынской областной больницы, всех людей эвакуировали.

Об этом сообщает местный сайт "Вестник".

Сразу после сообщения о взрывчатке на территории медучреждения весь персонал и пациентов эвакуировали.

Среди пациентов были и те, что находятся в тяжелом состоянии, их вывозили на носилках. В больницу прибыли несколько реанимобилей.

Фото: visnyk.lutsk.ua

На место происшествия приехали правоохранители, взрывотехники и спасатели. По информации издания, проверки продлятся несколько часов. Отмечается, что такие сообщения в городе о "минировании" различных объектов поступают уже четвертый день подряд.

Фото: visnyk.lutsk.ua

Напомним, ранее из-за сообщений о заминировании в Киеве эвакуировали жилые дома, роддомы и магазины.

23 мая в столице "минировали" городскую клиническую больницу.


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