В Шевченковском суде посетители заседания распылили неизвестное вещество

В суде назвали случившееся "нападением на подозреваемого".

В Шевченковском суде посетители заседания распылили неизвестное вещество
Фото: eadaily.com

Неизвестный распылил неустановленное вещество во время судебного заседания в здании Шевченковского районного суда Киева. Об этом сообщила пресс-служба суда на своей странице в Фейсбуке.

"Сегодня в помещении Шевченковского районного суда Киева, перед началом очередного судебного заседания в одном из уголовных производств, рассматриваемых судом, совершено нападение на подозреваемого", - сказано в сообщении.

Указывается, что нападение произошло после того, как подозреваемого доставили в зал судебного заседания. Присутствовавшие во время заседания свободные слушатели, которые изъявили желание присутствовать на суде, вступили с подозреваемым в спор. Один из слушателей напал на него, распылив в отдельное помещение, в котором находился подозреваемый, неизвестное вещество.

Информации о пострадавших на данный момент нет, правоохранители выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, ранее представитель Президента в Верховной Раде Ирина Луценко попросила Кабинет Министров создать межведомственную группу для наработки механизма реагирования на факты распыления неизвестных веществ. Чаще всего инциденты с распылением происходят в школах, куда дети приносят перцовые баллончики и срывают таким образом уроки.


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