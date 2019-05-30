Украинский драматург Павел Арье заподозрил создателей сериала "Чернобыль" в плагиате

Монолог пожилой женщины в начале четвертой серии, очень похож на слова героини из пьесы "В начале и в конце времен".

Украинский драматург Павел Арье заподозрил создателей сериала "Чернобыль" в плагиате
Кадр из четвертой серии

В новом популярного сериала "Чернобыль" производства HBO украинский драматург Павел Арье заметил сцену, очень похожую на фрагмент из его пьесы "В начале и в конце времен". Такой вывод можно сделать исходя из его поста на фейсбуке и комментариев пользователей под ним.

В начале четвертой серии, пожилая женщина говорит о том, почему она не желает выезжать из Чернобыльской зоны. Этот монолог очень поход на слова героини Бабы Фроси из пьесы "В начале и в конце времен".

Журналистка Елена Ребрик подчеркнула в фейсбуке, что в начале этой серии, монолог героини абсолютно идентичен со словами из "Сталкера". (Под таким названием пьесу Павла Арье показывают в киевском Молодом театре). Ребрик также отметила, что "эта сцена и этот монолог - гениальны, это художественная квинтэссенция нашей боли и одной отдельной линии".

Автор пьесы Арье отметил, что когда он посмотрел начало серии, у него был шок и подскочило давление. Он отметил, что "его просто кинули", при этом, суть дела даже не в деньгах.

Пьеса авторства Арье "В начале и в конце времен" рассказывает о семье, живущей в Чернобыльской Зоне отчуждения, где одной из главных героинь является вышеупомянутая Баба Фрося.

Отмечается, что для написания пьесы, автор жил с самоселами Чернобыльской зоны, записывал их живую речь, а также подробно изучал быт.

Кроме киевского Молодого театра, пьесу ставили также во Львовском театре им. Леси Украинки.

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая. Первая серия получила название "1:23:45" - точное время взрыва на четвертом энергоблоке. На IMDB сериал получил 9,5 балла из 10.

Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная", а также "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие". Съемки проходили, главным образом, в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.


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