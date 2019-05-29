Опубликован тизер последней серии мини-сериала "Чернобыль"

Серия под названием "Вечная память" выйдет 3 июня.

Опубликован тизер последней серии мини-сериала "Чернобыль"
Кадр из сериала "Чернобыль"
Фото: HBO

В интернете появился тизер последней серии мини-сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память". Она выйдет в эфир 3 июня.

Видео опубликовано в YouTube.

В последнем эпизоде создатели сериала попытаются ответить на вопрос, почему произошла трагедия.

"Валерий, Борис и Ульяна будут рисковать своими жизнями и репутацией, чтобы раскрыть правду о Чернобыле", - говорится в описании к последней серии сериала.

Напомним, премьера сериала "Чернобыль" состоялась на HBO 6 мая. Первая серия получила название "1:23:45" - точное время взрыва на четвертом энергоблоке. На IMDB сериал получил 9,5 балла из 10.

Все пять серий были сняты шведским режиссером Юханом Ренком, который до этого работал над сериалом Netflix "Родословная", а также "Ходячие мертвецы" и "Во все тяжкие". Съемки проходили, главным образом, в Литве, но несколько сцен сняли в Украине.

Главные роли в картине сыграли Стеллан Скарсгард ("Тор", "Девушка с татуировкой дракона"), Эмили Уотсон ("Теория всего", "Эквилибриум"), Джаред Харрис ("Союзники", "Корона") и Джесси Бакли ("Табу", "Зверь"). Часть натуры снимали в Киеве.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИВ Коломые убили известного адвоката и его жену, - СМИ
Родителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключениеРодителям, убившим 5-летнюю дочь в Житомирской области, грозит пожизненное заключение
В киевском супермаркете мужчина напал на ребенка и начал его душить
В Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшиеВ Одесской колонии №51 начался бунт, есть сбежавшие и пострадавшие
Мужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненноеМужчина, который в 2016 году убил военного и ранил таксиста в Киеве, получил пожизненное
Блок рекламы


Похожие новости
Из-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опросИз-за последней серии "Игры престолов" 10 млн американцев не выйдут на работу, - опрос
HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"HBO показал тизер второй серии мини-сериала "Чернобыль"
Вышел тизер к девятому эпизоду "Звездных войн"
Вышел тизер к экранизации "Феликс Австрия" Софии Андрухович
Вышел тизер сериала "Чернобыль" американского телеканала HBO
Вышел тизер фильма о Лесе Украинке
HBO выпустил тизер последнего сезона "Игры престолов"
Вышел первый тизер украинской исторической драмы "Захар Беркут"Вышел первый тизер украинской исторической драмы "Захар Беркут"
Вышел тизер к новому "Королю Льву"
Вышел тизер шестого сезона сериала "Карточный домик"Вышел тизер шестого сезона сериала "Карточный домик"
Последние новости
Подгружаем последние новости