Как киевская студия помогала HBO снимать сериал «Чернобыль»
Пока одни фанаты сериалов HBO ругают последний сезон «Игры престолов», другие ? хвалят новый мини-сериал «Чернобыль» о событиях 1986 года в Припяти. Сериал снимался частично на киевских локациях, а помогала HBO со съемкой киевская продакшн-компания Radioaktive Film (та самая, которая делала рекламу для Apple в киевском метро). В интервью The Village руководитель студии Дарко Скульский рассказал о процессе работы над сериалом. , пишут
Где снимали сериал?
Примерно 30% съемок проводили в Украине, остальную часть – в Литве. Съемки проходили в Припяти, Киеве, на Киевском море. В Киеве это происходило с участием массовки на Крещатике, Терещенковской улице и улице Хмельницкого, а также в корпусах КГГА, КНУ, КПИ, НАУ. Сцены в больнице снимались в Институте гидробиологии на проспекте Героев Сталинграда.
Съемки длились около 20 дней, в них участвовало две отдельные группы, их работой руководил режиссер Йохан Ренк. Главные звезды сериала, в том числе: Джаред Гаррис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарскорд, тоже приезжали в Украину сниматься.
По словам Дарко, согласовать с властями съемки в зоне отчуждения было непросто, но они придали сериалу аутентичности.
Сначала сериал хотели полностью снимать в Литве: продюсеры выбрали эту локацию из-за налоговых льгот для съемочных групп. Например, если группа тратит на работу в Литве хотя бы 43 000 евро, и это ? не менее 80% затрат на производство, для нее действует скидка в 30%. В Украине таких программ пока нет.
Когда снимали в Киеве, однажды перекрыли Крещатик, Терещенковскую и Хмельницкого, как вспоминает глава студии. У продюсеров были требования по одежде, моделям авто, фасонам, чтобы воссоздать Киев 80-х годов максимально правдоподобно. В кадр не могла попасть ни одна машина иностранного производства. Отдельные специалисты работали над аутентичностью костюмов и диалектов.
Как начали работать с HBO
Команда Radioaktive сама связалась со студией и предложила съемки в украинских локациях. «Мы сказали: «парни, давайте работать с вами». Было бы обидно, если бы сериал про Чернобыль не снимали в Украине», ? говорит Скульский. Они предложили компании список локаций для съемки, представители HBO прилетели в Киев, показали сценарий и договорились о партнерстве.
По словам Скульского, работа с HBO стала новым вызовом для команды. «С ними все должно быть по-взрослому. Если мы во время съемок используем автомобиль, он должен быть правильно зарегистрирован, иметь разрешение на перевозку людей. Финансовые аспекты, страховка, оплата труда ? все должно быть четко выписано», ? сказал он в интервью изданию.
Как работали над аутентичностью
Для сценариста Крейга Мазина это был проект мечты, и ему важно было воссоздать события максимально правдоподобно.
«Мы хотели, чтобы каждый стул, каждая чашка, каждый кусок обоев выглядели, как стул, чашка и обои в СССР в 1986 году… Когда смотрим “Чернобыль” с коллегами, кто-то постоянно говорит: “Блин, у меня такая же ложка! Такие же обои! Каждый мог увидеть в сериале свое детство», ? говорит Скульский в интервью изданию. По его словам, Чернобыль до сих пор определяет Украину в глазах иностранцев, отчасти поэтому компанию назвали Radioaktive.
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17.05.2019 20:49