Как киевская студия помогала HBO снимать сериал «Чернобыль»

Пока одни фанаты сериалов HBO ругают последний сезон «Игры престолов», другие ? хвалят новый мини-сериал «Чернобыль» о событиях 1986 года в Припяти. Сериал снимался частично на киевских локациях, а помогала HBO со съемкой киевская продакшн-компания Radioaktive Film (та самая, которая делала рекламу для Apple в киевском метро). В интервью The Village руководитель студии Дарко Скульский рассказал о процессе работы над сериалом. , пишут AIN.UA

Где снимали сериал?

Примерно 30% съемок проводили в Украине, остальную часть – в Литве. Съемки проходили в Припяти, Киеве , на Киевском море. В Киеве это происходило с участием массовки на Крещатике, Терещенковской улице и улице Хмельницкого, а также в корпусах КГГА, КНУ, КПИ, НАУ. Сцены в больнице снимались в Институте гидробиологии на проспекте Героев Сталинграда.

Съемки длились около 20 дней, в них участвовало две отдельные группы, их работой руководил режиссер Йохан Ренк. Главные звезды сериала, в том числе: Джаред Гаррис, Эмили Уотсон и Стеллан Скарскорд, тоже приезжали в Украину сниматься.

По словам Дарко, согласовать с властями съемки в зоне отчуждения было непросто, но они придали сериалу аутентичности.

Сначала сериал хотели полностью снимать в Литве: продюсеры выбрали эту локацию из-за налоговых льгот для съемочных групп. Например, если группа тратит на работу в Литве хотя бы 43 000 евро, и это ? не менее 80% затрат на производство, для нее действует скидка в 30%. В Украине таких программ пока нет.

Когда снимали в Киеве , однажды перекрыли Крещатик, Терещенковскую и Хмельницкого, как вспоминает глава студии. У продюсеров были требования по одежде, моделям авто, фасонам, чтобы воссоздать Киев 80-х годов максимально правдоподобно. В кадр не могла попасть ни одна машина иностранного производства. Отдельные специалисты работали над аутентичностью костюмов и диалектов.

Как начали работать с HBO

Команда Radioaktive сама связалась со студией и предложила съемки в украинских локациях. «Мы сказали: «парни, давайте работать с вами». Было бы обидно, если бы сериал про Чернобыль не снимали в Украине», ? говорит Скульский. Они предложили компании список локаций для съемки, представители HBO прилетели в Киев , показали сценарий и договорились о партнерстве.

По словам Скульского, работа с HBO стала новым вызовом для команды. «С ними все должно быть по-взрослому. Если мы во время съемок используем автомобиль, он должен быть правильно зарегистрирован, иметь разрешение на перевозку людей. Финансовые аспекты, страховка, оплата труда ? все должно быть четко выписано», ? сказал он в интервью изданию.

Как работали над аутентичностью

Для сценариста Крейга Мазина это был проект мечты, и ему важно было воссоздать события максимально правдоподобно.