В Одессе ликвидировали канал поставки героина из РоSSии

Задержаны трое основных членов преступной группы - граждане Украины.

В Одессе ликвидировали канал поставки героина из РоSSии
dpsu.gov.ua

Украинские пограничники и сотрудники Службы безопасности обезвредили преступную группу, которая занималась контрабандой героина из РоSSийской Федерации в Украину и сбытом наркотиков в Одессе.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

Отмечается, что правоохранители задержали троих основных членов группы - граждан Украины.

"12 мая в пункте пропуска «Пески» на границе с РФ в Харьковской области задержали курьера, который пытался переместить в Украину примерно 600 граммов героина. 15 мая в Одессе пограничное спецподразделение «Дозор» задержало заказчика, который является главным организатором контрабанды и реализации наркотиков, а также реализатора-распространителя героина", - говорится в сообщении.

Наркоторговцев арестовали во время получения ими на почте очередной посылки от курьера. Оба преступника были вооружены огнестрельным и холодным оружием. При обыске у них нашли расфасованные на дозы наркотические средства - героин и метадон, а также три единицы огнестрельного оружия.

Напомним, ранее в порту Одессы задержали рекордную партию кокаина, который смешали в ведрах с краской.


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