В Ровно полицейские разоблачили группу наркоторговцев

25 апреля правоохранители Ровенской области провели пять обысков, во время которых изъяли крупную партию метамфетамина, оборудование для его изготовления, оружие и гранату.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

Фото: npu.gov.ua

Вероятным сбытом наркотиков занималась группа ранее судимых мужчин во главе с 40-летним ровенчанином, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков и оружия.

Фото: npu.gov.ua

Группа организовала и в течение нескольких лет обеспечивала деятельность сети распространения наркотиков на территории Ровенской области.

Фото: npu.gov.ua

Перед проведением обысков правоохранителям поступила информация о том, что у мужчин было оружие. Поэтому к проведению следственных действий были привлечены спецназовцы КОРДа.

Во время обысков на съемных квартирах и в автомобилях подозреваемых полицейские нашли лабораторию полного цикла производства, более 150 грамм метамфетамина, 2500 таблеток с содержанием наркотического вещества для изготовления метамфетамина, фасованные пакетики с каннабисом, пять пистолетов, гранату РГД-5, а также денежные средства в сумме 80 тыс. гривен.

Фото: npu.gov.ua

На данный момент следователи проводят досудебное расследование по факту производства наркотических средств с целью сбыта по предварительному сговору группой лиц и устанавливают роль каждого участника преступной деятельности.

Фото: npu.gov.ua

Изъятые предметы отправлены на экспертизу. По ее результатам будет решаться вопрос о предъявлении подозрения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) и избрания меры наказания.

В случае подозрения, а далее обвинения мужчинам грозит срок лишения свободы до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 25 апреля киевская полиция задержала группу наркоторговцев, организовавших распространение наркотических и психотропных препаратов по Украине и в страны ближнего зарубежья. В нее входили 12 человек.

Преступники обманом вербовали украинцев на "высокооплачиваемую работу" и перемещали их в РоSSийскую Федерацию или Молдову. На самом деле злоумышленники заставляли граждан изготавливать и сбывать особо опасные психотропные вещества как на территории иностранного государства, так и в Украине.