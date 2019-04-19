В Харькове ночью уничтожили детскую плакатную выставку

Над созданием плакатов работали 70 детей.

19 апреля в Харькове уничтожили детскую плакатную выставку «Плакат на коленке», которая была частью Детской программы Биеннале молодого искусства, которое состоится осенью 2019 года.

Об этом сообщает пресс-центр Биеннале молодого искусства.

Фото: Биеннале молодого искусства До уничтожения выставки

Плакаты были наклеены вчера вечером, 18 апреля на двух строительных заборах в центре города - вдоль сада Шевченко со стороны площади Свободы и в парке Стрелка. Сообщается, что на это было получено специальное разрешение от Департамента коммунального хозяйства Харькова.

Организаторы подозревают, что выставку уничтожили не случайные вандалы, а коммунальщики. «Cудя по тому, как быстро и тщательно были зачищены оба забора (на них не осталось и следа) - их снимали не случайные люди», - указано в сообщении организаторов выставки.

Фото: Биеннале молодого искусства После уничтожения выставки

Отмечено, что над созданием 120 плакатов работали 70 учеников и учениц, несколько преподавателей и координатор студии Aza Nizi Maza. Плакаты рисовали три месяца, еще неделя ушла на то, чтобы отсканировать и распечатать работы.

Выставка плакатов являлась попыткой вынести голос детей в городское пространство, услышать о проблемах, которые их волнуют.

Организаторы утверждают, что повторить выставку непросто, поскольку на это нужно искать новые ресурсы.

На данный момент инициаторы выставки при содействии Департамента культуры пытаются выяснить, кто несет ответственность за ее уничтожение.

Напомним, в сентябре 2018 года в Харькове на улице Гоголя жители одного из местных домов закрасили одну из работ украинского стрит-арт художника Гамлета Зиньковского.