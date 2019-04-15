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2019-04-15
Неизвестные похитили человека в Святошинском районе Киева
Полиция разыскивает черный Lexus.
Иллюстративное фото
Фото: ipnews.in.ua
В воскресенье, 14 апреля, в Святошинском районе Киева похитили человека. Двое злоумышленников затолкали его в авто и увезли в неизвестном направлении. По Киеву объявлен план «Перехват», сообщает Информатор.
По информации источников издания, разыскивают седан Lexus черного цвета с номерами СА0091АО.
Ранее в апреле в Киеве устроили похищение человека ради социального эксперимента.
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