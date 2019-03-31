При пожаре сухой травы под Александрией пострадали четверо подростков
Школьники пытались потушить огонь до приезда спасателей.
В Кировоградской области при попытке погасить пожар сухой травы пострадали четыре подростка. Об этом сообщает региональное управление ГосЧС.
Инцидент произошел в субботу, 30 марта. Возле с. Звенигородка загорелась сухая трава на открытой территории за пределами поселка, пожар локализовали через полчаса и погасили через час. Огонь уничтожил около 200 кв. м. сухостоя.
Во время тушения пожара были травмированы четверо подростков. Как выяснилось на месте происшествия, дети вместе со своим руководителем находились неподалеку от места возгорания, и, заметив пожар, попытались самостоятельно ее погасить.
Пострадавших детей доставили в городскую детскую больницу г. Александрия с легкой степенью интоксикации продуктами горения.
Напомним, ранее с марте пожарные потушили крупный пожар в Вилковском лесничестве.
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