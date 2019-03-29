В порту под Одессой взорвалась емкость для хранения зерна

Травмирован мужчина - он госпитализирован с ожогами лица.

В Черноморском морском порту взорвалась емкость для хранения зерна. В результате происшествия травмирован мужчина - он госпитализирован с ожогами лица.

По данным пресс-службы полиции Одесской области, взрыв и последующее возгорание многотонной силосной емкости для хранения зерновых культур произошел во время загрузки зерна. Ожоги получил мужчина, который неподалеку проводил сварочные работы.

Предварительная причина взрыва - мелкодисперсный зерновой пыли, накопившийся в этой емкости.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Черноморского отделения полиции и спасатели. После установления обстоятельств происшествия ей будет дана надлежащая правовая квалификация.

В областном управлении ГосЧС сообщили, что информация о происшествии поступила в службу спасения 101 в 16:32 29 марта.

"По прибытию на место вызова пожарно-спасательного отделения 22-й государственной пожарно-спасательной части было установлено, что произошло возгорание пылевоздушной смеси без последующего горения на территории СП ООО "Трансбалктерминал". Спасатели с использованием пожарно-технического обеспечили смывания остатков пылевой смеси, образовавшейся в результате вспышки", - говорится в сообщении.

Фото: od.dsns.gov.ua

К ликвидации последствий происшествия от ГосЧС привлекались 5 единиц пожарно-спасательной техники и 27 человек личного состава.

Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Фото: od.dsns.gov.ua

Напомним, вечером 27 марта в Кропивницком на открытой автостоянке ООО "Татиус" в автоцистернах для сжиженного газа произошел пожар с последующими взрывами. В результате получили травмы четыре человека, в том числе двое сотрудников Госслужбы по чрезвычайным ситцациям и водитель автоцистерны.


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