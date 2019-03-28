На Хортице ввели карантин из-за вспышки африканской чумы свиней

В Запорожье на острове Хортица обнаружены трупы диких кабанов, умерших от африканской чумы свиней (АЧС), в связи с чем территория заповедного острова объявлена карантинной зоной.

Об этом сообщили директор заповедника "Хортица" Максим Остапенко и и.о. руководителя главного управления Госпотребслужбы области Сергей Приходько, передает "Интерфакс-Украина".

По их словам, 26 марта в Госпотребслужбу поступила информация о том, что на Хортице обнаружены три мертвых диких кабана. Экспертиза установила, что причиной гибели животных стала АЧС. К 28 марта на территории острова уже нашли 15 трупов диких кабанов.

По данным заповедника, на острове живут порядка 100 диких кабанов. Поскольку инфекция АЧС является особо опасной для животных, популяции диких кабанов на Хортице угрожает инфицирование со 100% летальным исходом. Для людей и других животных АЧС не представляет опасности.

"Эта вспышка может нанести серьезный вред поголовью диких свиней на Хортице. И даже его уничтожить. Вся популяция находится под угрозой", - сообщил гендиректор заповедника "Хортица".

По его словам, городские власти вместе с Минэкологии отрабатывают комплекс мер по ликвидации чрезвычайной ситуации.

На данный момент проводится обход территории острова в радиусе 10 км для определения численности подверженных угрозе заражения животных.

"Введены карантинные ограничения такие как, реализация на рынках мяса со специализированных предприятий, где непосредственно проходил забой животных. Важно также проверять температурный режим реализации продукции и не покупать мясо на стихийный рынках", - отметил Приходько.

Напомним, африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных животных и здоровых, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от заболевания нет. Почти все поголовье свиней, которые заболели, погибает.