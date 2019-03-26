В Днепре разрушили скульптуру "Днепровские волны" Эрнеста Коткова

На месте скульптуры построят торговый центр.

В Днепре снесли скультуру известного украинского советского скульптора Эрнеста Коткова "Днепровские волны".

Как сообщается на фейсбук-странице Ukrainian Modernism, на месте скульптуры будут помещения нового ТРЦ.

Также сообщается, что снесению "Днепровских волн" не предшествовало ни объявление, ни информационный стенд, ни установка забора.

Скульптуру установили в 1985 году. Эрнест Котков – соавтор фресок Киевского речного вокзала, аэропорта Борисполь и оформления станции метро "Лыбидская" в Киеве.

"Днепровские волны" – абстрактная работа, сделанная из армобетона, мрамора и цветной смальты.

Фото: Facebook / Artem Kostyuk
Так "Днепровские волны" выглядели до снесения
Фото: Facebook / Ukrainian Modernism
Так "Днепровские волны" выглядели до снесения

Эрнест Котков – известный украинский советский художник, занимался монументальным искусством с 1961 года. Был близким другом Сергея Параджанова. В соавторстве с Валерием Ламахом создал мозаики на жилом домах на Проспекте победы, 21 в Киеве.


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