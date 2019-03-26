В Днепре разрушили скульптуру "Днепровские волны" Эрнеста Коткова

На месте скульптуры построят торговый центр.

В Днепре снесли скультуру известного украинского советского скульптора Эрнеста Коткова "Днепровские волны".

Как сообщается на фейсбук-странице Ukrainian Modernism, на месте скульптуры будут помещения нового ТРЦ.

Также сообщается, что снесению "Днепровских волн" не предшествовало ни объявление, ни информационный стенд, ни установка забора.

Скульптуру установили в 1985 году. Эрнест Котков – соавтор фресок Киевского речного вокзала, аэропорта Борисполь и оформления станции метро "Лыбидская" в Киеве .

"Днепровские волны" – абстрактная работа, сделанная из армобетона, мрамора и цветной смальты.

Фото: Facebook / Ukrainian Modernism Так "Днепровские волны" выглядели до снесения