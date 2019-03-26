Полиция поймала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе
В разбойном нападении обвинили четырех азербайджанцев.
Полиция задержала четырех подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе, из которого 14 марта похитили драгоценностей на 5 млн гривен.
Об этом говорится на сайте полиции Киевской области.
Подозреваемые - четверо граждан Азербайджана в возрасте 37-41 лет, которые попали на территорию страны незаконно.
Полиция провела девять обысков в Киеве, Киевской области и Черниговской области, во время которых нашла вещественные доказательства и орудия преступления. Изъяты два автомобиля Honda Civic и Ford Mondeo, на которых передвигались подозреваемые.
Установлено, что эти люди также причастны к разбойному нападению на ювелирный магазин в Кривом Роге.
Азербайджанцев обвиняют по ч.4 ст.187 (разбойное нападение) и ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием).
В рамках обысков были задержаны еще трое граждан Азербайджана без разрешения на временное проживание, их будут депортировать на родину.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
26.03.2019 13:12