СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории психотропных веществ, организаторы которой наладили изготовление и сбыт на территории страны и за рубежом.

Об этом сообщается на сайте СБУ .

"Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных Осокорках правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, более 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 млн гривен", - говорится в сообщении.

Сотрудники спецслужбы установили, что указанное жилье, кроме лаборатории, использовали как филиал нелегального интернет-магазина по продаже психотропов, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Сайт находился в даркнете.

Фото: ssu.gov.ua

"Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки. Начато уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.