СБУ "накрыла" крупнейшую в истории Украины нарколабораторию психотропов
Задержаны трое участников группировки.
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли в Киеве деятельность крупнейшей в истории Украины нарколаборатории психотропных веществ, организаторы которой наладили изготовление и сбыт на территории страны и за рубежом.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
"Во время проведения санкционированных обысков в частном доме на столичных Осокорках правоохранители изъяли оборудование для изготовления наркотиков, более 10 кг психотропного вещества альфа PVP, 5 кг мефедрона, более 5 кг амфетамина общей стоимостью по ценам "черного рынка" более 20 млн гривен", - говорится в сообщении.
Сотрудники спецслужбы установили, что указанное жилье, кроме лаборатории, использовали как филиал нелегального интернет-магазина по продаже психотропов, через который и осуществлялась реализация наркотиков. Сайт находился в даркнете.
"Сейчас задержаны трое участников наркогруппировки. Начато уголовное производство по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении фигурантам дела подозрения и избрании меры пресечения - содержание под стражей. Продолжается досудебное следствие", - говорится в сообщении.
Напомним, в феврале СБУ изъяла крупнейшую в истории Украины партию метадона в Полтавской области.
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